Bakan Soylu şehidin tabutunu taşıdı

Gaziantep'ten Kırıkkale'ye giden, içinde askeri personel ve Faslı mültecilerin bulunduğu otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk (32) Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin cenaze törenine katılan ve tabutu taşıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailenin tüm fertlerine tek tek sarılıp başsağlığı dileyerek, acılarını paylaştı. Şehidin eşi Teslime Öztürk, "Aşkım böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşı döktü.Şehit Öztürk'ün cenazesi, önce merkez ilçe Çukurova'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki evine getirilerek burada helallik alındı, daha sonra toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Soylu, şehidin eşi Teslime Öztürk (32) ve şehidin annesi Güllü Salko'a (65) sarılarak acılarını paylaştı.Bakan Soylu, daha sonra şehidin babası Mahmut Öztürk (64) ve şehidin kardeşi Emre Öztürk'ün (28) yanında cenaze namazında saf tuttu.Şehidin eşi Teslime Öztürk, hayat arkadaşının askeri üniformalı resmini dokunup gözyaşı dökerken "Aşkım böyle mi gelecektin?" derken gözyaşı dökerken, şehit annesi Güllü Salko'da, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun, benim meleğim" diyerek ağıt yaktı. Şehit Öztürk, şehitlikte toprağa verildi.