Uyuşturucuya ‘aile’ kamuflajı

Adana'da 47 yaşındaki Burhan A., Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaparken, dikkat çekmemek için Gurbet G. ve biri kız 3 çocuğunu da yanına alıp, kendilerine 'aile' süsü verdi. Zanlı, iki arkadaşını da bir başka otomobille önden gönderip, onları 'öncü' ekip yaptı. Ancak tüm bu tedbirler polisten döndü. Burhan A. ve 2 suç ortağı suçüstü yakalandı; arabanın alt takımında özel olarak tasarlanan zuladan da tam 24 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Çocuklarıyla birlikte Burhan A.'ya eşlik eden Gurbet G. ise, uyuşturucudan haberinin olmadığını söyledi. Burhan A. ve 2 kişi tutuklandı; Gurbet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirilip, sonrasında 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Biri 'öncü' olmak üzere iki aracı takibe alan polis, önce Orhan A. (29) yönetimindeki otomobili, sonra da Burhan A.'nın (47) kullandığı arabayı durdurdu.Orhan A. ve yanında yolcu konumunda bulunan Mahsum D.'nin (31) önden giderek, suç ortakları Burhan A.'ya öncülük yaptığı, olası bir polis çevirmesine karşı, kendilerince önlem aldıkları belirlendi. Burhan A.'nın, arkadaşı olan Gurbet G. (29) ve onun biri kız 3 çocuğunu da yanına alıp, uyuşturucu sevkiyatında dikkat çekmemek için kendilerine 'aile' izlenimi verip, polisi atlatmaya çalıştığı öne sürüldü.Her iki araçta da özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Aşil' ile kapsamlı bir arama yapıldı. Köpek, Burhan A.'nın kullandığı otomobilin alt takımına uyarı verdi. Ekipler, bu alana yoğunlaştı. Çabalar sonuç verdi ve arabanın kaput ve şaft tünelinde özel olarak tasarlanan zula deşifre edilirken; buradan da paketler halinde toplam 24 kilo 856 gram esrar çıktı. Biri kadın 4 kişi gözaltına alınırken, yanlarında bulunan çocuklar da devlet koruması altına alındı.Burhan A., emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanırken, yanında bulunan arkadaşı Gurbet G., ise uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan A., Orhan A. ve Mahsum D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Gurbet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.