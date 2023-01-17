Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen bir araçtan şüphelenerek aracı fiziki takibe aldı.Aracı bir süre takipten sonra durduran ekipler, araçta yaptığı detaylı aramada, arama köpeği Anka'nın aracın sol arka koltuk yer hizasına tepki vermesi üzerine araç oto sanayi çekilerek yakıt deposu söküldü.Yakıt deposuna özel bölme yapıldığı fark eden ekipler, yakıt deposundaki zulada, 25 kilo sıvı metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili R.M.A isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak, hakkında uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma nakletme suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı.