İstanbul'da lodos
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre İstanbul'da beklenen lodos ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın saatteki hızı 50 metreye çıkarken, sahilde lodos nedeniyle yüksek dalgalar meydana geldi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinin dün yaptığı lodos ve fırtına ikazının ardından Anadolu Yakası'nda rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkarken, sahilde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu.
Kadıköy Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle karaya ulaştı. Dalgalarla taşınan kırmızı yosunlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolunda birikmeye başladı.
Büyükçekmece sahilinde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli lodosa rağmen sahilde yürüyüş yaptı.
Kadıköy Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle karaya ulaştı. Dalgalarla taşınan kırmızı yosunlar, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolunda birikmeye başladı.
Büyükçekmece sahilinde de lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli lodosa rağmen sahilde yürüyüş yaptı.
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