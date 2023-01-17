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Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD askerilerinin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, "ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz." dedi.

Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...
Ekleme: 17.01.2023 - 19:34 Güncelleme: 17.01.2023 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun 14 Ocak'ta Suriye'nin Haseke ilinden petrol yüklü 53 tankeri Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Esed rejiminin resmi verilerinin 2022'nin ilk yarısında Suriye'de çıkarılan petrolün yüzde 80'inden fazlasının ABD işgal güçleri tarafından ülke dışına kaçırıldığına işaret ettiğini belirten Vang, 'Bu haydutluk Suriye'deki enerji krizini ve insani krizi derinleştiriyor. Suriye halkının yaşama hakkı ABD tarafından çiğneniyor. Suriye halkı az miktarda petrol ve gıdayla kara kışı geçirmeye çalışacak.' ifadelerini kullandı.

Vang, ABD güçlerinin bu ayın başında da Suriye'den 60 tanker ve kamyon dolusu petrol ve tahıl kaçırdığını ileri sürerek, 'Söz konusu askeri yardım olunca milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar sağlama 'cömertliğini' gösteren ABD'nin, Suriye'nin kaynaklarını çalarken ki açgözlülüğü gerçekten çarpıcı.' değerlendirmesini yaptı.

Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan Vang, 'ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte ABD'nin 'kurallara dayalı düzen' dediği bu.' diye konuştu.
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