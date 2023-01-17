Bursa'da kolonya içen adam öldü

Kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Fikri Barış, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti.Bir süre geçtikten sonra Barış, rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Eve gelen sağlık ekipleri 55 yaşındaki Fikri Barış’ı yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Hastanede tedavi altına alınan Barış, 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili tahkikat sürüyor.