Nepal'de yolcu uçağı düştü

Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan Yeti Airlines'a ait yolcu uçağı düştü.Toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının, Katmandu-Pokhara seferini yaptığı sırada düştüğü kaydedildi.Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yeti Airlines Sözcü Sudarshan Bartaula, "Uçakta 68 yolcu ve 4 mürettebat var. Kurtarma çalışmaları sürüyor, hayatta kalan olup olmadığını şu anda bilmiyoruz dedi.Sosyal medya platformlarında yayınlanan fotoğraf ve videolarda, kaza mahallinden dumanların yükseldiği görüldü.Olay yerine ilk olarak bölgede yaşayan vatandaşlar koşarken, enkazın alevler içinde olduğunu ve kurtarma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi.