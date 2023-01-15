Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesabında zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğinde değişiklikler yapıldı.
Buna göre, Merkez Bankası Türk Lirası (TL) mevduat hesabında uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.
Zorunlu karşılık oranları sıfırlandı
Değişiklik ile birlikte vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesabında zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
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