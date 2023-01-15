HDP, DEVA Partisi'yle ittifakı doğruladı

Türkiye, 2023 seçimlerine hızla yaklaşıyor...Partilerde seçim süreci heyecanı bastırırken, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmaya hazırlanan HDP'nin kapatılma davası da gündemde.Süreç hızla işlerken, 6'lı masanın gizli ortağı olarak bilinen HDP'nin DEVA Partisi ile olan yakınlığı bu kez gözler önüne serildi.Tele 1 ekranlarında yayınlanan Fikir Kulübü programında, MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu davetliydi.Kulat'ın kulislerden edindiği bilgilere göre, HDP'nin kapatılması bağlamında DEVA Partisi şemsiyesi altında seçime ilerleyeceği vurgulandı.'HDP'nin kapatılması ihtimalinde, zaten türevi olan partilerin olduğunu anlatmama gerek yok. HDP'nin farkı bir hamle yapacağını söyleyebilirim. HDP, DEVA Partisi altında seçime girebilir. HDP ittifak yapamaz tabi, HDP'yi kapatıyorlar ama seçmeni bunu yapar. Bunlar Kulislerde duyduğum şeyler. HDP'li seçmenin DEVA yönetimine negatif bakmadığı üzerine bunu söylüyorum.'İfadelerin üzerine bu düşüncelerin doğru olup olmadığı sorusunun yöneltildiği HDP'li vekil ise olumlu yanıtını şu ifadelerle verdi;'Yani siz demin de söylediniz. Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı. Zaten daha önce de öyleydi.'