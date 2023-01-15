Evlat nöbeti bin 231’inci gününde

Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor...3 Eylül 2019 tarihinde çocukları PKK terör örgütünce dağa kaçırılan ailelerin direnişi, birçok anne ve babaya umut oldu.HDP il binası önündeki çadırda bir araya gelen aileler, hava şartlarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.Farklı kentlerden gelen ailelerin direnişi bin 231'inci güne ulaşırken, evlat nöbetinin 351 aile ile devam ettiği belirtildi.Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır’a gelerek oturma eyleminde bulunan Necibe Çiftçi, evladı Rojhat Çiftçi’yi almadan bir yere ayrılmayacağını söyledi.HDP ve PKK 2 evladımı benden aldı"2015 yılında PKK terör örgütü tarafından evladının kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Çiftçi şu ifadeleri kullandı:“Diğer oğlum Sami Çiftçi de kardeşini ararken bir gece bir grup PKK’lılar evimizi sarıp oğlumu ahıra götürdüler. Onlar silahlı, biz silahsızdık. Oğlumu ahırda öldürdüler. Sami oğlum 4 çocuk babasıydı. HDP ve PKK bize bu zulmü yaşattı. 2 evladımı benden aldılar. Bir evladım mezarda bir evladım dağda mahkum olmuş, beni de kendi kapılarında mahkum etmişler.”Acılı anne, oğluna döndüğü vakit herhangi bir ceza uygulanmayacağını söyleyerek ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.