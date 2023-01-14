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Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Küre Dağları'nda çalışma yaparken tesadüfen ilginç bir tür buldu. Ekipler koruma altına alınması için çalışma başlattı.

Ekleme: 14.01.2023 - 10:08 Güncelleme: 14.01.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Çatalzeytin Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Küre Dağları'nda Türk fındığıyla ilgili çalışma yaparken, çapı 1 metreyi geçen kayacık ağacıyla karşılaştı. Ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Kabaoğlu ve Kulaç, Kastamonu ve Sinop Orman Bölge müdürlüklerine, sınırlarında bulunan kayacık ağacının yaşının tespiti için bilgi verdi.

Yapılan çalışmayla 661 yaşında olduğu belirlenen ağacın, anıt ağaç olması için çalışma başlatıldı. 'Türkiye'deki kayacıkların atası diyebilirim'

Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, bugüne kadar kayacık ağaçlarıyla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.

Bir proje kapsamında Türkiye'deki tüm kayacık ormanlarını taradığını anlatan Kulaç, şöyle konuştu:

'Kayacığın bu kadar çap yaptığını Türkiye genelindeki popülasyonlarında görmedim. Buna en yakın yine Kastamonu'da Cide'ye bağlı Şeyh Dağı var, orayı da gen koruma ormanı olarak ilan etmişler, orada vardı. Oradakilerin en fazla çapı 36 ve 42 santimetre idi.

Benim gözümde onlar çok büyük ağaçlardı ama bunu görünce gerçekten ben de altın bulmuş gibi sevindim.

Bu kadar büyük çaplı bir kayacık ağacı görmemiştim. 112 santim çapında, çevresi de 339 santimetre. Daha önce buna en yakın çaplı örneğimiz 42 santimetre. Bulduğum ağaç Türkiye'deki kayacıkların atası diyebilirim.

En büyüğü, belki de dünyanın en büyük çaplı kayacık ağacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kesin en büyük kayacık ağacı. 112 santimetre kuturunda (daire ve kürede çap) bir kayacığın ifadesi bile insanı heyecanlandırıyor. Güzel bir örnek oldu bölgemiz için.'

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlar ağacın ve çevrenin koruma altına alınması için çalışma başlattı.

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