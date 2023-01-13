Rusya Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna askerleriyle aylarca süren bir çatışmanın ardından Ukrayna'nın doğusundaki tuz madeni kenti Soledar'ı tamamen kontrol altına aldı.Yer altı şehri Soledar`da kazanılan zafer Kremlin için sembolik oldu.Rusya için yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Soledar, kritik bir kent olan Bakhmut'u ele geçirmek için bir basamak olarak görülüyor ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip.