Rusya Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Soledar şehrini dün tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu.
Rusya, Ukrayna askerleriyle aylarca süren bir çatışmanın ardından Ukrayna'nın doğusundaki tuz madeni kenti Soledar'ı tamamen kontrol altına aldı.
Yer altı şehri Soledar`da kazanılan zafer Kremlin için sembolik oldu.
Kritik kentin önünü açtı
Rusya için yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Soledar, kritik bir kent olan Bakhmut'u ele geçirmek için bir basamak olarak görülüyor ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip.
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