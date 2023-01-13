Meral Akşener taburcu oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezindeki toplantı sonrası rahatsızlık yaşadı.Kalp çarpıntısı yaşayan Akşener'in durumunu Başdanışmanı Turhan Çömez fark etti. Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesi olmadığı belirlenirken, geceyi müşahede altında geçirdi.Akşener'in rahatsızlığını öğrenen partililer ise hastane önünde toplandı. 6'lı masa ortaklarından ilk ve tek ziyareti, Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi.Geceyi müşade altında geçiren Meral Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi veren İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek.' ifadelerini kullandı.