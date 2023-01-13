Ekrem İmamoğlu'nun umreye gitme nedeni belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, anne ve babasıyla birlikte umreye gideceği gündeme gelmişti.Bu haberin ortaya çıkmasının ardından eski ABB Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.Gökçek'in verdiği bilgiye göre; İmamoğlu'nu umreye FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Ali Çelik davet etti.Burada FETÖ'cülerin İmamoğlu'na aday olması konusunu ileteceğini söyleyen Gökçek, İBB Başkanı'nın umreye gitmeden önce sarf ettiği sözleri hatırlattı.