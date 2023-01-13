Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenlenen 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM: GERİ DÖNÜŞÜM ORANIMIZI YÜZDE 27'E YÜKSELTTİKÖncesinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğal afetlerin sıklığının Türkiye'de giderek artttığına dikkat çekti. Kurum, "Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi" dedi.Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" sözlerini kullandı.