  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'teki PKK destekçilerinin provokasyonuna tepki göstererek, "İsveç'in burada sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki
Ekleme: 13.01.2023 - 16:50 Güncelleme: 13.01.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki provokasyona tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.


Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

'İtalya her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerine en güçlü destek veren ülke olmuştur. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz.

Balkanlar'daki durumu ve Libya'daki durumu ele aldık. İtalya ile işbirliğimizi daha da artıracağız.

Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Kendisinin de bizim üstlendiğimiz role büyük destekleri var.

YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE
Düzensiz göç problemi önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Tek başına bir ülkenin ya da örgütün üstesinden gelebileceği bir sorun değildir. Bu yüzden işbirliği şart.

Bunun birçok boyutu var. Her boyutu ile önyargısız olarak ilgilenip politikalar üretmemiz gerekiyor. Biz göç konusuna bölgesel olarak bakmıyoruz. Göçün kaynağındaki ülkelerdeki sorunlara da bakmamız gerekiyor. Şu anda 100 milyondan fazla ülkesini terk etmiş insan var. Göç konusu giderek karmaşıklaşıyor. Bu nedenle iş birliği yapmamız şart.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA TEPKİ
İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir provokasyonunu gördük. hangi açıdan bakarsanız bakın bu İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir şey. İsveç terörle mücadele yasasını değiştirdi ancak buna bile gerek yok çünkü bu bir nefret suçu.

Bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin önünde gerçekleşti. İsveç'in burada sorumluluğu var. Sadece kınayarak bundan kaçamazlar. 3'lü ahitname gayet açık. Neleri gerçekleştirmişler gayet net. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun yerine getirilmesini istiyoruz.

Terör örgütünün oradaki mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. Terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu.

Açık bir gerçek var. Terör örgütü ve yandaşları İsveç'in NATO'ya üye olmasını engellemek istiyor.

NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Brüksel'de gerçekleştirebiliriz Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler.

ABD'YE YPG TEPKİSİ
ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor.

İSRAİL'LE RESMİ İLİŞKİLER
İlişkileri devam ettirmek demek İsrail'in illegal yerleşimlerini desteklemek değildir. Filistin halklarının haklarını yok saymak değildir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.'

Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu