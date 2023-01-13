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AK Parti İstanbul İl Başkanı ‘İrade Sende Sandık Güvende’ programı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “İrade Sende Sandık Güvende” sloganıyla İstanbul genelinde kurulacak sandıklarda görev alacak AK Parti sandık görevlileriyle buluşma programı başlattı.

Ekleme: 13.01.2023 - 14:57 Güncelleme: 13.01.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanı ‘İrade Sende Sandık Güvende’ programı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "İrade Sende Sandık Güvende" sloganıyla İstanbul genelinde kurulacak sandıklarda görev alacak AK Parti sandık görevlileriyle buluşma programı başlattı. Bakanlardan Genel Başkan Yardımcılarına, Milletvekillerinden Belediye Başkanlarına kadar teşkilatın tüm kademeleriyle gerçekleştirecek buluşma programı hakkında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Cuma günü saat 11.30'da basın toplantısı yaptı.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNU EŞSİZ BİR ZAFERLE TAÇLANDIRACAK ÖNCÜL ÇALIŞMALARIMIZDAN BİRİNE BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLIYORUZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabakatepe, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Kasım 2022'de NEF Stadyumu'nda "2023 Yolunda Biriz" kampanyamızın müjdesini tüm İstanbul ve Türkiye ile paylaştık. 'Birlik, İrade, Zafer' parolasıyla Türkiye Yüzyılının aydınlık yarınları için seçime uzanan süreçte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak umudun, azmin ve kararlılığın sancağını kutlu şehrimizde açtık. Çalışmalarımız kapsamında İstanbul'da bulunan 4,5 milyon haneyi ziyaret etme hedefiyle gönül seferimizi sahada gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Esnafımıza, OSB'lere, genç ve kadın seçmen temaslarına, teşkilat bazlı salon toplantılarına, açık hava buluşmalarına ara vermiyor. Öte yandan parti içi siyasi ve hukuki ölçekte tamamladığımız seçim hazırlıklarını gözden geçirmeye, pekiştirmeye devam ediyoruz. İstanbul'da, rekor bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirecek ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı vizyonunu eşsiz bir zaferle taçlandıracak öncül çalışmalarımızdan birine bugün itibariyle başlıyoruz" dedi.

3 MİLYON 936 BİN 287 SEÇMENE ULAŞILDI

İstanbul'da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığın tamamını kapsayacak şekilde, sandık buluşmalarımıza başlıyoruz' diyen Kabaktepe, 'İrade Sende Sandık Güvende markasıyla gerçekleşecek çalışmalarımıza, Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Bakan Yardımcılarımız, MKYK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilatlarımızın tam kadro katılacak. İlk etapta 39 ilçede 14 Ocak Cumartesi 180 noktada buluşmayla icra edeceğimiz "İrade sende Sandık Güvende" programımız 32 bin sandık buluşması tamamlanana kadar sürecek. Bu çerçevede, oy kullanacakları sandıktaki AK Parti üyeleriyle bir araya gelerek, 2023 yolunda ortaya koyacağımız iradeyi birlik ruhuyla güçlendirip zafere olan koşulsuz inancı pekiştirecekler. 2023, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı kararlılığının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle omuz omuza yükselttiği zaferin, İstanbul'un siyasi tarihimizde AK Parti adına göstereceği iradenin rekor bir oyla tezahürünün yılı olacak. "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmalarımıza katılarak zafere uzanacak bir yol hikayesinin şahitliğini yaşamanızı diliyoruz. "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" kampanyası sürecinde 3 milyon 936 bin 287 seçmene ulaşıldı. 6 milyon 893 bin 938 seçmen ziyareti planlandı. Seçmen hane ziyaretleri kapsamında 1 milyon 628 bin ziyaret yapıldı. 2 milyon 966 bin 502 seçmen hane ziyareti planlandı. Üye ziyaretleri kapsamında ise 926 bin 527 üye ziyaret edildi. 1 milyon 070 bin 570 ziyaret planlandı. Üye hane ziyaretleri kapsamında da 631 bin 254 ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda da 753 bin 3 ziyaret planlandı" ifadelerine yer verildi.
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