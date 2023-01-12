Ömer Çelik: İsveç'teki PKK'nın alçak eylemini lanetliyoruz

NATO'ya katılım süreci devam eden İsveç'te, terör örgütü PKK yandaşlarının gösterileri devam ediyor..PKK sempatizanları, İsveç'in başkenti Stockholm'de örgüte ait paçavları sallayarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı..NATO'ya katılmak için Türkiye'nin istediklerini yerine getireceğini belirten İsveç'te yaşanılan olay, Ankara'nın sert tepkisine neden oldu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösteren isimlerden biri oldu.'Lanetliyoruz''İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz.' diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'NATO'ya üye olma talebi olan bir devlette böyle bir hadisenin olması vahim''İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır.. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız.' dedi.