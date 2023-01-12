Ankara keresteciler sitesinde patlama!

Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, Ankara Kahramankazan Saray Sitesinde bir dükkanda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.