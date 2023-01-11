Sakarya'da DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama
Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda DEAŞ içerisinde Irak'ın Al-Anbar Hit bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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