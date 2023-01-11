Sakarya'da DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda DEAŞ içerisinde Irak'ın Al-Anbar Hit bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.