Muğla’da, 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından geri itildikleri belirlenen 65 kaçak göçmen, Bodrum açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…
Bodrum ilçesi açıklarında 9 Ocak tarihinde farklı saatlerde kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.
İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı. DHA'nın haberine göre; kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bodrum ilçesi açıklarında 9 Ocak tarihinde farklı saatlerde kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.
İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı. DHA'nın haberine göre; kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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