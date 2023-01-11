Kabil'de intihar saldırısı: 20 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı.Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi. Gelen ilk bilgilere göre patlamada 20 kişi hayatını kaybetti.Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi.