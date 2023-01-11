İzmir sele teslim oldu

İzmir ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış gece boyunca sürdü.Her sağanak yağmurun ardından altyapı nedeniyle göle dönen kentte yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle su taşkınları oluşurken, ana erterlerde de trafikte aksamalar yaşandı.Özellikle Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Bornova ilçesinde rögarların taşması nedeniyle cadde adeta su altında kaldı. Seyir halindeki birçok araç yolda kalarak yardım bekledi.Belediye ekipleri saatlerce su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.Motosiklet sürücüsü Melih Tenekeli, her yağmurda caddenin sular altında kaldığını, defalarca yetkililere çağrıda bunduklarını, ancak bir çözüm üretilmediğini söyledi. Sağanak yağışın aralıklarla bugün öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.Konak ilçesinde ise yıkım çalışmaları devam eden bir kamu binasının arka girişindeki duvar çöktü. Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi.