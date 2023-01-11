Evlat nöbeti bin 227'nci gününde

Evlat nöbetindeki aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da, çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan aileler, evlatlarına teslim ol çağrısında bulunmak adına bir araya geldi. Ailelerin direnişi ise bugün bin 227'nci güne ulaştı.İHA'nın aktarımına göre; anne Bedriye Uslu 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katıldı. Uslu, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti.Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için evden çıktığını aktaran anne Uslu, 'Her sabah Mahmut için çadırın yolunu tutuyorum, onun için geliyorum. Bizim evimize bu ateşi atıp çocuklarımıza sebep olanlardan Rabbim hakkımızı alsın. Bizi perişan ettiler ölmeden mezara gömdüler. Mahmudumu burada bekleyeceğim almadan gitmeyeceğim. Mahmut senin annen yaşlı ve şeker, tansiyon hastası, evine dön. Hep birlikte evin yolunu tutun, asker ve polisimize teslim olun.” dedi.