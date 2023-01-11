Cari açık rakamları açıklandı

Kasım ayında cari açık 3 milyar 666 milyon ABD dolar olarak gerçekleşti. Beklentiler 3.8 milyar dolar olacağı yönündeydi.TCMB tarafından açıklanan verilere göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 265 milyon ABD dolar fazla verdi."Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.122 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.683 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.648 milyon ABD doları olmuştur.Birincil gelir dengesi kalemi 240 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.Bunun sonucunda, Ocak-Kasım dönemi cari işlemler açığı 41.814 milyon ABD doları olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 48.311 milyon ABD doları fazla vermiştir.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 775 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.Portföy yatırımları 538 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 300 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 65 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 1.500 milyon ABD doları net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 679 milyon ABD doları ve 180 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışlardır.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4.791 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 569 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 26 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 595 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon ABD doları ve 1.531 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.Resmi rezervlerde bu ay 3.613 milyon ABD doları net artış olmuştur."