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TBMM Başkanı Şentop'tan başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti’nin başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, "Gerçekten bir çözüm isteniyorsa ve bir hukuki düzenlemeyle bunun yapılması gerekiyorsa çözüm ancak Anayasal düzeyde düşünülmelidir. Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.01.2023 - 17:02 Güncelleme: 10.01.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifine ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek, basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. AK Parti'nin başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifine ilişkin muhalefet partilerinden randevu talep etmesi ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Şentop, 'Anayasa değişikliği teklifini bütün siyasi partiler Anayasa komisyonunda ve genel kurulda görüşecekler. Lehte ve aleyhte görüşlerini ifade edecekler. Ben bu ziyaretlerin nezaket ziyareti olduğu kanaatindeyim. Olmaması, süreci doğrudan etkileyen bir husus değil' dedi.

'ANAYASA İLE DAHA GÜÇLÜ BİR HUKUKİ TEMİNAT OLUR'

Başörtüsünü yasaklayan uygulamalar sorununun uzun zaman önce ortadan kalktığını ifade eden Şentop, '2012 yılından itibaren kamuda her alanda, kamu görevlileri dahil her düzeyde öğrenciler dahil olmak üzere Türkiye'nin gündeminden kalkmıştı. Başörtülü milletvekilleri de oldu. Bunun bir toplumsal mutabakatla, belki siyasi mutabakatla örtülü veya üstü açık şekilde çözülmüş olduğunu söyleyebiliriz. 'Hukuki düzenleme gerekir ve bu kanunla olmalıdır' diye bir teklif gelince, bu sefer farklı bir tartışma başladı. Eğer bir hukuki düzenleme gerekiyorsa, sanıyorum Meclis'teki tüm partiler 'bir hukuki düzenleme gerekir' diye prensip olarak görüş açıkladılar. Sonra o düzenlemenin ne olacağı tartışıldı; kanun mu, Anayasa mı? Ben de bu konuda başörtülü öğretmenler ve öğrencilerle ilgili binlerce dava dilekçesi yazmış biriyim. Kendi ailemde de var, çok yakın çevremde de var bundan mağdur olanlar.

Gerçekten bir çözüm isteniyorsa ve bir hukuki düzenlemeyle bunun yapılması gerekiyorsa çözüm ancak Anayasal düzeyde düşünülmelidir. Kanunla daha önce denenmiş, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında iki tane kanun düzenlemesi yapılmış, çözülememiş. Kanunla bu iş çözülememiş. Anayasa ile çözülmesinin bu bakımdan bir yol olarak düşünülmesi doğru olacaktır. Burada serbestlik getiren bir hukuki düzenleme kanunla olmaz. Eğer onu kanunla yaparsanız, bunu kanuna dayanan bir serbestlik haline getirmiş olursunuz. Başkası da kanun değişikliği yaparak ve kanunu kaldırarak bir yasak getirmek suretiyle bunu kaldırır. Kanunla verilen-alınan bir özgürlüğe indirgemiş olursunuz. Anayasa daha zor değişen bir metin. Dolayısıyla Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur' diye konuştu.


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