Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

Nevşehir'in Göreme beldesini kaplayan sis bulutlarının çevrelediği peribacaları havadan görüntülendi. Manzaranın etkileyici görüntüsü ziyaret için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta mest etti.

Nevşehir'in Göreme beldesini kaplayan sis bulutlarının çevrelediği peribacaları dron ile görüntülendi. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına her mevsim güzel manzara sunan Kapadokya'da sis etkili oldu. Alışılmadık manzara ile karşılaşan yerli ve yabancı turistler anın keyfini çıkardı.Kapadokya'nın eşsiz bir güzelliğe sahip vadilerinde, beldelerinde, Göreme Milli Parkı'nde peri bacaları Türkiye'nin önemli turizm merkezi olarak öne çıkıyor.Peribacalarının sis altındaki etkileyici görüntüsü mest etti.