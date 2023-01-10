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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP seçim kampına giriyor

MHP, 13-15 Ocak'ta "seçim çalışmaları" gündemiyle kampa girecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Ekleme: 10.01.2023 - 11:39 Güncelleme: 10.01.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
MHP seçim kampına giriyor
MHP'nin MYK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında 13-15 Ocak'ta Kızılcahamam'da toplanacak. Kampın gündemi iç ve dış gelişmeler ile seçim çalışmaları olarak belirlendi.

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

MHP'nin 3 gün sürecek ve Genel Başkan Bahçeli'nin değerlendirmelerinin olacağı geleneksel kampında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Kampta ayrıca partinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri de ele alınacak.
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