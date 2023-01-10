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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek: Asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek: Asla kabul etmiyoruz
Ekleme: 10.01.2023 - 14:28 Güncelleme: 10.01.2023 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek: Asla kabul etmiyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI

Demokrasi olmazsa olmazımızdır. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemin geleneğidir. Partileri kapatıp Hazine yardımı kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz.

Korkmayacağız, inandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

Onurlu bir gazeteci asla kalemini kiralamaz. Onuruyla haberini yapar. Bir baskıyla karşılaştığında da baskıdan çekinmez. Haberini gazeteci idealiyle yazar ve kamuoyuna duyurur. Kalemini satan ama kendine gazeteci diyenleri de biliyoruz.

Devleti yönetmek can ve mal güvenliğini sağlamaktır, hukuku ve adaleti sağlamaktır.

Biz değiştik. Biz halkın partisiyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir ülkücü varlığı var ve bu ülkücülerle beraber hareket ediyor.
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