Kılıçdaroğlu HDP'ye arka çıkıp TSK'yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı.KILIÇDAROĞLU'NDAN TSK'YA TEHDİT HDP'YE KUCAK!Kemal Kılıçdaroğlu, bazı komutanların iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ederek 'Komuta kademesin haddini bilsin.' şeklinde skandal ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini tehdit etti.Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için görülen davaya da tepki göstererek HDP'ye sahip çıktı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken askerlere alkışlattığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.'KOMUTA KADEMESİ HADDİNİ BİLSİN'Kılıçdaroğlu şu ifadelerle TSK'ya tehdit savurdu:'Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil; ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak.'Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef aldığı sözlerini şöyle sürdürdü;'Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı hizalansınlar, Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar, Erdoğan artık o dünyaların adamı. Açık söylüyorum; biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statükocu, antireformcu, antiözgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunlar. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar.'HDP'YE DESTEK VERDİAskeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;'Yeni bir yüzyıla güzelce gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti'CHP'Yİ ÜLKÜCÜ İLAN ETTİKılıçdaroğlu sözlerinin devamında partisini Ülkücü ilan ederek, 'Ciddi bir Ülkücü varlığı var. Ülkücülük vatanseverliktik, CHP vatanseverdir. Ülkücülere çağrım sizin adresiniz CHP.' diye konuştu.