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Kaliforniya’da felaket: Can kaybı artıyor

Şiddetli fırtına ve sel felaketi nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya’da köprüler yıkıldı, mahsur kalanlar oldu. Eyalet valiliği, 31 barınma merkezi açtı.

Ekleme: 10.01.2023 - 14:24 Güncelleme: 10.01.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Kaliforniya’da felaket: Can kaybı artıyorABD'nin Kaliforniya eyaletinde 3 haftadır etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kaliforniya Valiliği Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle can kaybının 14'e yükseldiği belirtildi.

Köprü yıkıldı

Santa Cruz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, nehir üzerindeki bir kara yolu köprüsünün de yıkıldığı öğrenildi.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, Ventura Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan 18 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

‘Dikkatli olun' uyarısı

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, şiddetli rüzgar ve yağışların tehlikeli seviyede etkili olmaya devam ettiğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın federal acil yardım talebini onaylaması üzerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı eyaletteki çalışmalara destek vermek için harekete geçti.

31 barınma merkezi oluşturuldu
Valilik açıklamasında evlerini terk etmek zorunda kalanlar için eyalet genelinde 31 barınma merkezinin oluşturulduğu ifade edildi. İHA'nın haberine göre yaklaşık 140 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı Kaliforniya'da bugün ve yarın şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor.

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