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HDP'li Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri

HDP'li Saruhan Oluç TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya Oluç, " Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri" dedi.

HDP'li Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri
Ekleme: 10.01.2023 - 19:07 Güncelleme: 10.01.2023 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin HDP'den olumlu cevap geldi. TBMM'de muhabirlerle bir araya gelen HDP'li Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu baktıklarını belirtti.

'BİZİM İÇİN DEĞERLİ'

Oluç, Altılı Masa'ya kapıların kapanıp kapanmadığı ile ilgili soru üzerine, “Yani kapı açık değil zaten. Kapandı mı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya Oluç, “Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa'nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz” yanıtını verdi.
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