Evlat nöbeti bin 226’ncı gününde

2017 yılında dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne, "Evladımı dağlarda kurtlara yem etmişler, oğlum kaçıp gel kurtar kendini. Ailecek sana hasret kaldık" dedi.

Diyarbakırlı aileler evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyor.



3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden gelen aileler, terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan çocuklarının yolunu gözlüyor. Yaz-kış demeden oturma eylemlerini sürdüren gözü yaşlı ailelerin direnişi bin 226’ncı güne ulaştı.



Aile sayısı 351 oldu



Dün Erzurum'dan gelen 351'inci aile de eyleme dahil oldu.



İHA'nın aktarımına göre; 2017 Mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadığını ileri süren Ayten Elhaman, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını söyledi.