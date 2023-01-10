Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Konferansı'nda konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2023 Hac organizasyonuyla ilgili çalışmalar için Suudi Arabistan'da bulunan Erbaş, Cidde'de Hac ve Umre Konferansı'nda konuştu.Hazreti Muhammed'in hac görevlerinin yerine getirilmesinde kolaylığı tercih ettiğini aktaran Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararlarda, hac ve umre yapanların karşılaştıkları sorunların çözümünde kolaylaştırıcı yaklaşımı esas aldığını ifade etti.Erbaş, hacıların, kitap ve sünnete uygun olarak ibadetlerini sağlık ve güvenlikle yerine getirmeleri için hac ile umre organizasyonunu ve hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.Hazreti Muhammed'in, günah olmadığı sürece iki şeyden kolay olanı tercih ettiğini vurgulayan Erbaş, kitap ve sünnete aykırı olmamak kaydıyla, hac ibadetini en güzel ve kolay şekilde yerine getirebilmek için farklı mezheplerin fakihlerinin görüşlerinden istifade edilebileceğini kaydetti.Suudi Arabistan makamlarının, hac ve umre ziyaretlerinin kolaylık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğu çabayı takdir ettiklerini aktaran Erbaş, 'Müslüman ülke ve toplulukların yetkin kişileri ve fıkıh meclislerinin bir araya gelerek, günümüz şartlarında hac ibadetini en güzel ve kolay şekilde yapabilmek için ortak çözümler üzerine çalışmalarını öneriyoruz.' ifadelerini kullandı.