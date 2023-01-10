Denizli'de servis aracı devrildi: 2 ölü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşanan olayda, gizli buzlanma nedeniyle servis midibüsünün şoförü bir anda aracın kontrolünü kaybetti.Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.'ye işçi taşıyan servis aracı devrilerek sürüklendi.Olay yerine gelen ambulans yaraılarar müdahale etti. 15 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.