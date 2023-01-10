Denizli'de servis aracı devrildi: 2 ölü
Serinhisar'da bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşanan olayda, gizli buzlanma nedeniyle servis midibüsünün şoförü bir anda aracın kontrolünü kaybetti.
Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.'ye işçi taşıyan servis aracı devrilerek sürüklendi.
2 ölü 15 yaralı
Olay yerine gelen ambulans yaraılarar müdahale etti. 15 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.'ye işçi taşıyan servis aracı devrilerek sürüklendi.
2 ölü 15 yaralı
Olay yerine gelen ambulans yaraılarar müdahale etti. 15 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
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