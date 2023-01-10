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Denizli'de orman yangını!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Açıklamalarda bulunan Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya "Karadan müdahale sürüyor. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.01.2023 - 20:45 Güncelleme: 10.01.2023 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de orman yangını!
Başkarcı Dağı İsrafil Deresi mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp olması, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Söndürme çalışmalarına Denizli İtfaiyesi ekipleri de tankerlerle su taşıyarak destek veriyor.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, bölgeye girişleri tedbir amaçlı kapattı.

"YERLEŞİM YERLERİNE TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL"

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, gazetecilere, yangının saat 15.34 sıralarında çıktığını ve ekiplerin kısa süre sonra alevlere müdahale etmeye başladığını söyledi.

Yanan arazinin zorluğuna dikkat çeken Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Arazi çok sarp. Ancak karadan müdahale sürüyor. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Şu anda karada örtü yangını şeklinde yaklaşık 4-5 hektar. Rüzgarın bir hakim yeri yok. Sürekli yer değiştirdiği için çok büyük yayılım söz konusu değil. Bitkisiz, ağaçsız noktaya doğru bir ilerleme yaptı. Sonra rüzgarın etkisiyle geri döndü. Şu anda karadan müdahalelerimizi yapıyoruz. Yangının çıkış nedeni konusunda henüz bilgi yok. Yıldırım da olabilir. Herhangi birinin yakmış olduğu ateş de olabilir. Doğal yayılış alanında herhangi bir yerleşim yerinde dediğimiz gibi tehdit etmiyor. En kısa sürede de kontrol altına alacağız."

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı da itfaiye olarak 5 arazöz ve 4 tankerle çalışmalara destek verdiklerini anlattı.

AFAD İl Müdürü Ali Etiz ise bölgede koordinasyonun sağlanmasına destek olduklarını kaydetti.

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