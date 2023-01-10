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Darp raporu almak için geldi hemşirelere saldırdı! İfadesi pes dedirtti .

Ankara'da eşinden şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, annesi ve yanındaki arkadaşıyla birlikte tartışma yaşadığı hemşirelere saldırdı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. .

Ekleme: 10.01.2023 - 16:11 Güncelleme: 10.01.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Darp raporu almak için geldi hemşirelere saldırdı! İfadesi pes dedirtti .
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda Melisa Ç., eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek darp raporu talebinde bulundu.

Kan verdiği sırada sağlık çalışanları ile tartışan Melisa Ç., annesi M.B. ve arkadaşı Ç.B. ile birlikte 2 hemşireye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Şiddete maruz kalan hemşireler şikayette bulunurken, kendilerine ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Melisa Ç. ile annesi ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENDİMİ TUTAMADIM'
Melisa Ç.'nin ifadesinde, 'Rapor almak için hastaneye gitmiştim. Doktor tahliller için kan aldırmam gerektiğini belirtti. Ben de odadan çıkarak kan vermek için hemşirelerin yanına gittim. Sedyeye oturduğumda hemşire bana emir vererek konuştu. İlk başta sakin kalmaya çalıştım. Lakin aynı şekilde konuşmaya devam edince ben de kendimi tutamadım' dediği öğrenildi.

Darp raporu almak için geldi hemşirelere saldırdı! İfadesi pes dedirtti .
Darp raporu almak için geldi hemşirelere saldırdı! İfadesi pes dedirtti .




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