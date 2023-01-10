Cumhurbaşkanı’na küfreden Fenerbahçeli taraftarlar için istenen ceza belli oldu

8 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasındaki maç öncesi Kadıköy'deki meyhaneler tıklım tıklım dolmuş, maç öncesi alkol alan bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretmişti.“S.... ol git Recep Tayyip” şeklindeki küfürlü tezahüratlara, içki masalarından alkışla destek verilmişti.Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olunca görüntülerden tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.Ve 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; şüpheliler Berkan O., İsa C., Özcan U., Serhat K. ve Tolga I.'nın 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Fenerbahçe-Ümraniyespor futbol maçının oynanacağı esnada Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan bir restoranda alkışlayarak ve ritim tutarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren tezahüratta bulundukları anlatıldı.İddianamede, şüphelilerin savunmalarına da yer verildi.Berkan O. ifadesinde, suça konu videonun paylaşıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, restoranda Fenerbahçe taraftar grubu ve ortam ambiyansını paylaşmak istediğini, görüntülerde yer alan videodaki şahıslar ile bir tanışıklığının olmadığını, video içeriğinde yer alan 'Recep Tayyip' şeklinde geçen sözlerin kendisine ait olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.Olay günü alkollü olduğunu söyleyen şüpheli İsa C. ise yoldan geçen şahısların Fenerbahçe lehine diğer takımların aleyhine tezahüratlarda bulunduğunu, bunun üzerine kendisinin Galatasaray'a yönelik küfrettiğini, ardından ortamdaki tezahüratın değiştiğini, Cumhurbaşkanı'na hitaben sinkaflı sözleri duyması üzerine tezahüratı kestiğini, bir kamu görevlisi olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren bir eyleminin bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.Şüpheli Tolga I. da, bulundukları restoranın önünde Fenerbahçe ile ilgili tezahürat yapıldığını ve bunlara eşlik ettiğini belirterek, “Mekanın karşısında bulunan masalarda 7-8 kişilik bir grup tarafından Cumhurbaşkanı aleyhine slogan atıldığını hatırlıyorum. Bu hakaret içerikli slogana eşlik etmedim.” dedi.Diğer şüpheliler de Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulunmadıklarını öne sürdü.Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilemeyeceğini belirten savcılık, şüphelilerin sözlerinin eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini kaydetti.Savcılık, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu makamı temsil eden Cumhurbaşkanı'na yönelik onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte eylemde bulunduklarını aktardı.İddianamede, 5 şüphelinin ‘Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.İHA'nın haberine göre şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.