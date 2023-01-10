Başkan Erdoğan, dünya ombudsmanlarına seslenecek

KDK, dört oturumdan oluşacak "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu bir uluslararası konferans düzenleyecek. 11-12 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek konferansa 35 farklı ülkeden 50'nin üzerinde ombudsman ve insan hakları kurumlarının temsilcileri katılacak. Konferansın ilk gününde bir otelde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye Ombdusmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un katılımıyla "21. Yüzyılda İnsan Hakları Sorunları" görüşülecek. Ardından Özbekistan İnsan Hakları Merkezi, Moğolistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ve Sri Lanka Ombudsmanlığı ile ikili mutabakat zaptı imzalanacak.İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA OMBUDSMANLARIN ÜSTLENECEĞİ SORUMLULUKLAR ELE ALINACAKÖğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek programda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara seslenecek. Erdoğan'ın konuşma yapacağı programa TBMM Başkanı Şentop, AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Kamu Başdenetçisi Malkoç da katılacak. 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki hızlı gelişmeler de dikkate alınarak insan hakları alanında yaşanacak değişim ve gelişmelerin konuşulacağı konferansta, insan haklarının korunması ve gelişmesinde ülke ombudsmanlarının ve insan hakları temsilcilerinin üstleneceği sorumluluklar ve roller ile verebilecekleri katkılar masaya yatırılacak.'Dijitalleşmenin İnsan Haklarına Etkileri', 'Savaş, Çatışma ve Göç Ortamlarında İnsan Hakları Sorunları', 'Pandemi Süreçlerinde Yaşanan İnsan Hakları Sorunları', '21. Yüzyılda İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanların Rolü' konulu oturumların düzenleneceği konferansta, ayrıca insan haklarının korunması ve gelişmesinde ombudsmanların rolleri ele alınacak.Konferansta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da konuşma yapması bekleniyor.