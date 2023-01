Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'Yönetim' göndermesi: 6 kaptan bir gemiyi batırır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, esnafa pandemi ve sonrasında verilen destek miktarını hatırlattı, destek paketi limitinin artırıldığının müjdesini verdi. Erdoğan, 6'lı masanın ortaya attığı, 'Cumhurbaşkanı 6 genel başkanın onayını alarak karar alacak' şeklindeki yönetim önerisine göndermede bulundu, '6 kaptan bir gemiyi batırır.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı.Birileri sosyal medyadan atacakları mesajın tonunu belirlemek ile meşgulken bizim esnaflarımız 15 Temmuz'da silahlara meydan okuyordu.Önce esnafımıza bakıyoruz. Orada huzur var ise tamam diyoruz. Şikayet varsa hemen çözüme yöneliyoruz.Yaşanan her kargaşadan sonra kısa sürede toprlanmamızı esnafımızın gayretine borçluyuz.Anadolu'da esnaf demek Ahi demektir. Ahi demek kardeş demektir.Esnaflarımız ile Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.Rabbim hepinizden razı olsun. Dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bir KOVİD-19 süreci yaşadık. Yetmedi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bir de enerji krizi eklendi. ABD'den Avrupa'ya herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyonu ile yaşıyor. Türkiye güçlü altyapısı ile bu süreçten kendini pozitif ayrıştırmıştır. Bazı sıkıntılar da yaşadık. Çok büyük mücadele verdik. Esnaflarımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. 3-5 bin lira civarında hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, mali sicil affına kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulle tespit edilen esnafı gelir vergisi dışında tutarak beyanname verdirtmedik.Verdiğimiz destek ve iyileştirmeler sayesinde sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.Dikkat ederseniz bunlar salgın dönemi ve sonrasına ilişkin çalışmalarımızdır. Son 20 yıldır esnafımıza verdiğimiz destekleri saymaya kalksak saatler, hatta günler sürer.Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık.Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı.Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz.Seçimlerde Cumhurbaşkanı ayrı, milletvekilleri ayrı seçiliyor. Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişi ile olmuyor. Daha önce adaylar çıkmış, onlarla yarışmış, ipi göğüslemiştik. Karşımıza çıkan veya çıkarılabilen bir aday yok. Seçime 4-5 ay kaldı. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi var. Bir de dışlarında var 7. Bunların dışında kim var bilmiyoruz. Millet her defasında aday ismi bekliyor. Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişi ile yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar.Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların Cumhurbaşkanı 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. Güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir meselesinde özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?Millet bu oyunu bozar arkadaş. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Bu kadar çok Cumhurbaşkanı siluetinin olduğu yerde eser de olmaz, hizmet de olmaz.