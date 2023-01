Bakan Özer'den Egitimde Reform Açiklamasi

Burada açiklamalarda bulunan Bakan Özer, "’Egitimde reform’ adiyla bir açiklama yaptilar. Diyorlar ki ’5 yastaki egitimi zorunlu yapacagiz’. Biz 5 yastaki okullasma oranini zorunlu olmadigi halde yüzde 99’a çikardik. Yeni bir reform yapma iddiasiyla yola çikarak 5 yasi zorunlu yapacaklarini söylüyor ve iddia ediyorlar. Zorunlu ilkokuldaki okullasma orani yüzde 99,63, ortaokuldaki zorunlu okullasma orani yüzde 99,44. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Onlarin sahadan bu kadar kopuk olduklarini gösterir. 5 yasindaki okullasma orani yüzde 20-30 civarinda olsa dersin ki ’Ben gelecegim ve 5 yastaki okullasma oranini yüzde 95 oranina çikaracagim’. Yahu zaten yüzde 99" dedi.Ögrencilerin her türlü sartlardan faydalandigini aktaran Bakan Özer, "Bizim derdimiz Türkiye’nin her alanda güçlü olmasi. Cumhurbaskanimizin derdi, bu memleketin çok daha iyi olmasi ve bir Türkiye Yüzyili hikayesinin dünyaya yasatilmasi. Biz derdimizi seviyoruz, derdimizin yolunda da gece gündüz çalisiyoruz. Bu çalismalarimizin bir adimi da köy okullari çalismasi. Egitimde firsat esitligini olusturan hükümetimiz gida tarim ve hayvancilikta stratejik bir alan oldugu bilinciyle köy okullarina ve köy yasam merkezlerine yeniden hayat vermeye basladi.2022 yilinda 2 bin 300 köy okulunu onararak köy yasam merkezi olarak vatandasin hizmetine sunduk. Buradaki ana amacimiz vatandaslarimizin tarimdan hayvanciliga kadar istihdam becerilerini artirmayla ilgili her kursu ayagina getirmek. Kirsehir merkeze gitmeden bulundugunuz köylerde o kurslari sizlere sunmak" diye konustu.Kirsehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise konusmasinda, Kirsehir’de köy okullari ve yasam merkezlerinin olusturulmasi noktasinda hizli hareket edildigini vurguladi. Konusmalarin ardindan Neset Ertas anisina yapilan Köy Yasam Evi Merkezi açilisi yapildi. Burada Bakan Özer, Ertas’in akrabalarinin çalip söyledigi yöresel oyunlari dinledi. Kirsehir protokolü tarafindan da kendisine saz hediye edildi.