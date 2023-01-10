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AK Partili Taşkın: Türkiye ilklere imza atacak

2023'ün Türkiye için enerji yılı olacağını söyleyen AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Küresel gaz fiyatlarının belirlendiği bir merkez olmaya hazırlanan Türkiye, yeni yılda nükleer reaktör ve yerli gazı devreye alarak ilklere imza atacak." dedi.

Ekleme: 10.01.2023 - 17:13 Güncelleme: 10.01.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Taşkın: Türkiye ilklere imza atacak
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin yeni yılda nükleer reaktör ve yerli gazı devreye alarak ilklere imza atacağını belirtti.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

2023 yılının Türkiye için tam anlamıyla enerji yılı olacağını, bu kapsamda 2023 yılının ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edeceğini söyleyen Taşkın, Türkiye'nin, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve yeni ölçümler sonrası 710 milyar metreküpe ulaşan yerli gazı martta şebekeye bağlayacağını hatırlattı.

Taşkın, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları tamamlanırken, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2023'te enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok sayıda projeyi devreye alacağını vurgulayan Taşkın, 'Küresel gaz fiyatlarının belirlendiği bir merkez olmaya hazırlanan Türkiye, yeni yılda nükleer reaktör ve yerli gazı devreye alarak ilklere imza atacak.' dedi.
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