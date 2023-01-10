138 Afgan göçmen, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

Ağrı, Erzurum ve Iğdır'da yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçme mücadelsi 2023'te de devam ediyor.



Denetimlerin arttığı şu sıralarda yakalanan kaçaklar da ülkelerine geri göndeiliyor.



138 kişi daha gönderildi

DHA'nın haberine göre bu kapmda Göç İdaresi koordinasyonunda Ağrı, Erzurum ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin işlemleri tamamlandı.



Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yollanan göçmenler, Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.