ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 7-13 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Duyuruya göre, saat 10.00'da başlayan tercih işlemleri, 13 Eylül saat 23.59'da sona erecek.
ÜNİVERSİTELİ OLMAK İÇİN İKİNCİ ŞANS
Öte yandan, ÖSYM tarafından, 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebileceği, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği hatırlatıldı.