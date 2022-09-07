Mersin'de orman yangını: 30 ev tahliye edildi
Rüzgarın etkisiyle ormanda geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. 5 uçak ve 3 helikopterin müdahalede bulunduğu yangında vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.
Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Geniş alana yayıldı
Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede rüzgarın şiddetiyle büyüyerek yayıldı.
Geniş alanda devam eden yangın için bölgeye 40 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti.
Havadan müdahale
Havadan müdahale için ise 5 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.
İHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken bölgeye giden arazöz şarampole devrildi.
Vatandaşlar için lojman hazırlandı
300 işçinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgeye yakın 30 ev tedbiren boşaltıldı.
Okul bahçesine alınan vatandaşların barınma ihtiyacı için lojmanlar hazırlandı.
Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Geniş alana yayıldı
Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede rüzgarın şiddetiyle büyüyerek yayıldı.
Geniş alanda devam eden yangın için bölgeye 40 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti.
Havadan müdahale
Havadan müdahale için ise 5 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.
İHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken bölgeye giden arazöz şarampole devrildi.
Vatandaşlar için lojman hazırlandı
300 işçinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgeye yakın 30 ev tedbiren boşaltıldı.
Okul bahçesine alınan vatandaşların barınma ihtiyacı için lojmanlar hazırlandı.