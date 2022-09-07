Mersin'de orman yangını: 30 ev tahliye edildi

Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede rüzgarın şiddetiyle büyüyerek yayıldı.Geniş alanda devam eden yangın için bölgeye 40 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti.Havadan müdahale için ise 5 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.İHA'nın aktarımına göre; bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken bölgeye giden arazöz şarampole devrildi.300 işçinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgeye yakın 30 ev tedbiren boşaltıldı.Okul bahçesine alınan vatandaşların barınma ihtiyacı için lojmanlar hazırlandı.