  • USD: 18,20 - 18,24
  • EURO: 18,12 - 18,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsviçre'de krize bir garip çözüm!

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

İsviçre'de krize bir garip çözüm!
Ekleme: 7.09.2022 - 01:20 Güncelleme: 7.09.2022 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
İsviçre'de krize bir garip çözüm!
Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.

Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların üç yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.

Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, 'Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek.' ifadelerini kullandı.

Enerji krizi CERN'in çalışmalarını da durdurabilir
Öte yandan İsviçre'deki enerji krizinin, ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan CERN'in enerji yönetimi sorumlusu Serge Claudet, ülkede elektrik sıkıntısının krize evirilmesi halinde, merkezdeki mevcut deney faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulmasına dair plan taslağı hazırladıklarını açıkladı.

Claudet, 'Sistemin istikrarı en büyük endişemizdir. Bu konuda atacağımız adımlar, kendi bölgemizde elektrik kesintilerini önleyebilir.' dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında yer alan CERN, deney çalışmalarının yoğunlaştığı sırada 200 megavat elektrik tüketiyor.

Doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmalarını sürdürmek için inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) da CERN'de çalıştırılıyor.
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tekin'e bir tepki daha! 'Bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor'
İYİ Parti yetkilisi CHP'li Yarkadaş'a 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss Zelenskiy'le görüştü! 'Ukrayna İngiltere'ye güvenebilir'
ABD, Yunanistan'ın tahriklerine sessiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı! İslam'ı suistimal ederek yavrularımızı çalmalarına müsaade etmeyelim
İsviçre'de krize bir garip çözüm!
Beyaz Saray açıkladı! Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Balkan turunda ikinci durak... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor...
Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'tan ilk ulusa sesleniş! '3 önceliğim var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti!
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!
Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek!
Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı!
Ruslara AB vizesi almak zorlaşıyor! Daha yüksek ücret ve sıkı kurallar geliyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'