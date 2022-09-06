  • USD: 18,20 - 18,24
  • EURO: 18,12 - 18,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’ye siyah çelenkli protesto

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik açıklamaları nedeniyle CHP'ye siyah çelenk bıraktı.

CHP’ye siyah çelenkli protesto
Ekleme: 6.09.2022 - 09:33 Güncelleme: 6.09.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
CHP’ye siyah çelenkli protesto
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik açıklamaları nedeniyle CHP'ye siyah çelenk bıraktı. CHP Genel Merkezi önünde toplanan şehit aileleri ve gaziler adına Vakıf Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ve İkinci Başkan Gazi Kaan Şimşek açıklama yaptı.
Aylar, açıklamasında Kılıçdaroğlu'na 'Bu topraklara, bu vatana ve bu bayrağa ait hangi değer varsa karşısında duran bir siyasi hareket ve onun genel başkanı milli olabilir mi?' diye sordu.
CHP Genel Başkanı ve parti yönetimine karşı 252 şehit ve 2 bin 734 gazi adına CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kınamaya ve CHP'yi yerli ve milli bir duruş sergilemeye davet etmeye geldiklerini belirten Aylar, 'Bu oyunlardan vazgeçin, bu dili bertaraf edin, ay yıldızın altında bu vatan için dimdik durun' çağrısında bulundu. Açıklamaların ardından şehit yakınları ve gaziler 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PYD, işbirlikçi CHP' sloganları eşliğinde, üzerinde vakfın isminin yazılı olduğu siyah çelengi CHP Genel Merkezi önüne bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor...
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı!
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te Temsilciler ve Halklar meclislerinin başkanlık divanı üyelerini kabul etti!
Arap Birliği toplantısında gerginlik! Libya dışişleri bakanı başkan seçilince Mısırlı bakan toplantıyı terk etti!
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Ruslara AB vizesi almak zorlaşıyor! Daha yüksek ücret ve sıkı kurallar geliyor!
CHP'li Belediye Başkanı resmi araçla kaza yaptı: Kanında 3.72 promil alkol çıktı
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te konuşuyor
HDP'li Hüda Kaya, Meral Akşener'in partisiyle ilgili sözlerini eleştirdi
Kadir Şeker davasında yine yeni yeniden! Yargıtay'a gönderildi
Sözcü’nün haberi asılsız çıktı!
Çankaya Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı!
İtalyan basını Türkiye ve Selçuk Bayraktar’a methiyeler dizdi: SİHA ihracatında lider
Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı! Bölgede yaralılar var
İSPARK'tan skandal 'etkinlik' tarifesi! Konser ve maç günleri otoparklar 2-3 katı fiyat talep ediyor
Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi
Okullarda maske takılacak mı? Bakan Koca açıkladı
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'