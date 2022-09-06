Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Herkes'te açıklamalarda bulundu.Balkan turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'te bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde burada olmak ziyaretimize ayrıca tarihi bir nitelik kazandırmıştır. Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan ortak açıklamada belirtildiği üzere Türkiye Bosna Hersek ilişkileri, müstesna nitelik taşımaktadır. Siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık.Şüphesiz şu anda Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arifesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Türkiye'nin Bosna Hersek'in huzur, refah ve istikrarına verdiği önemi toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini bir kez daha vurguladık. Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir siyasi gündem beklemektedir. Gerek yapılacak seçim adil, şeffaf ve yapıcı ortamda gerçekleştirilmesi sadece Bosna Hersek için değil tüm bölgemiz için hayati bir öneme sahiptir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin tesis etilmesi Bosna Hersek'in huzuru ve istikrarı açısından özellikle mühimdir. Bu vesileyle seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.Tarafların rızası dahilinde Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35'e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha fazla artırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. 2019'da temelini attığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesine büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bizlere açtılar. Biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankamızla ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdürüme az önce gerekli talimatı vedim ve süratle bu sıkıntıyı da hemen çözecekler.Bu projeyi yalnızca bölge ülkelerini değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak değerlendiriyorum. Ziyaretimizle bu stratejik projeye yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de böyle bir anlaşmayı imzalayacağız. Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık.(Yunanistan'ın Ege'de Türk jetlerine tacizi) Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyebiliyorsak, vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var bu adalarda üsler var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler sürerse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda vakti saati gelirse gereği yapılır.