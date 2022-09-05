  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk hava yolu şirketi oldu.

Ekleme: 5.09.2022 - 13:58 Güncelleme: 5.09.2022 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
THY, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olduTürk Hava Yolları (THY), Euroleague'den sonra bir büyük sponsorluk anlaşmasına daha imza attı.

Konuya ilişkin THY'den önceki gün bir paylaşım yapılmış, 'Yarın paylaşacağımız büyük haber için heyecanlıyız. Takipte kalın!' denilmişti.

Şirketin Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, 'Bir şeyler olacak!' tweet'ini atmıştı.

THY'den bir büyük sponsorluk anlaşması daha
Peş peşe gelen açıklamaların nedeni belli oldu.

Bundan böyle THY, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olacak.

Anlaşma kapsamında THY'nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor.

3 kupanın da resmi sponsoru unvanıyla yer alacak
Bununla birlikte THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri'nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.
Yunan medyası Macron'un arkasına sığındı!
Rus petrol şirketi yöneticilerinin şüpheli ölümü
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu
Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte
Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit
CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti
Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan
Sırrı Süreyya Önder'den CHP'ye cesur olun ayarı
İtalya'da işletme, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı
Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın
Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi
Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
HDP'li Semra Güzel'den FETÖ taktiği: PKK'nın gaybubet evinde saklandı!
Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Hazırım
Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaşlı futbolcu tekmelendi, CHP sporda şiddete arka çıktı! Ankara'daki rezil görüntülere skandal destek...
Mehmet Ali Erbil'den den linç çetesine tokat gibi cevap: 'Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir şimdi 3.5 saat!'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!