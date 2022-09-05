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Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara' olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

Ekleme: 5.09.2022 - 16:15 Güncelleme: 5.09.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi
Silivri Cezaevi, İstanbul'da olması sebebiyle Türkiye'nin en bilinen ceza infaz kurumlarından biri.

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin cezaevi ile anıldığını gerekçe göstererek kurumun adının “İstanbul Batıkapısı” olarak değiştirilmesini talep etmişti.

Yeni ismi Marmara Cezaevi oldu
Türkiye gazetesinin haberine göre Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçe, dikkate alınarak işleme konuldu.

Başvuruyu değerlendiren bakanlık yetkilileri, kurumun isminin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesi kararını aldı.

'Cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir'
Başkan Yılmaz'ın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede, şu ifadeler kullanılmıştı:

“Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bugün Silivri geçmişte olduğu gibi İstanbul'un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir.

İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir.

Hemşehrilerimizin ve değişik kurum ve STK'ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, Bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevi adının değiştirilmesi talep edilmiştir.

Silivri kamu oyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi'ni adının 'İstanbul Batıkapısı' olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.”
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